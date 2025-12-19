PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Giriş Tarihi:
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın



21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! Raporda neler var? 15 bölüm 60 sayfa
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Borsa İstanbul
Levent Gültekin gözaltına alındı... Geçmiş skandalı da hafızalarda
Son dakika! FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı
Türk Telekom
Uyuşturucu operasyonları Diyanet'in de gündeminde: Cuma hutbesinde gençlere çağrı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı