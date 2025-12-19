Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:



Cuma:



20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova



Cumartesi:



14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi



17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz



20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın