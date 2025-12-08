PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi! Kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

