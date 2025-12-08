Son dakika: Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi! Kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da kadro dışı bırakıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."