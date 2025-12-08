Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, II Louis Stadyumu'nda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanla haftaya 14. sırada giriyor. Monaco ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 23. sırada yer alıyor.