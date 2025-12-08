Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu geri döndü
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fransa'ya gidecek oyuncu listesi açıklandı. Sarı kırmızılıların durumu merakla beklenen yıldızı listede yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, II Louis Stadyumu'nda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanla haftaya 14. sırada giriyor. Monaco ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 23. sırada yer alıyor.
JAKOBS KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Ismail Jakobs, Monaco maçı kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Senegalli oyuncunun mücadelede sahada olması bekleniyor.
İşte Fransa kafilesinde yer alan futbolcular
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz