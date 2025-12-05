UEFA'dan Jhon Duran'a ceza!

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Jhon Duran'a iki maç ceza verdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.



Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

