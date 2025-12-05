Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Yeni formatla birlikte oynanacak organizasyonda 24 kulüp mutlu sona ulaşabilmek adına gayret gösterecek.

İlk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.



GRUPLAR BELLİ OLDU

A GRUBU



Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor



B GRUBU

Samsunspor

İkas Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa FK



C GRUBU



Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarsıspor

4 BÜYÜKLERİN FİKSTÜRÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı grupta mücadele edecek.

Derbi, kupanın ilk haftasında oynanacak. (23-24-25 Aralık)

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

Fenerbahçe (D)

Keçiörengücü

Kocaelispor (D)

Rizespor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü:

Beşiktaş

Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)

Erzurumspor

Gaziantep FK (D)

Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü:

Başakşehir

Fethiyespor (D)

İstanbulspor

Alanyaspor (D)

Trabzonspor'un Türkiye Kupası grup fikstürü:

Alanyaspor

İstanbulspor (D)

Fethiyespor

Başakşehir (D)

TÜRKİYE KUPASI FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.