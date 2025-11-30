PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid'in gündemi Arda Güler! Taraftar yorum yağdırdı

Real Madrid’de teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’nun gelmesiyle birlikte daha istikrarlı şekilde forma giymeye başlayan Arda Güler, her geçen hafta performansını yukarı taşıyarak İspanya’da gündemin merkezine oturdu. Genç yıldızın özellikle son dönemdeki çıkışı hem basında hem de Real Madrid taraftarları arasında büyük yankı uyandırıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta görev yapan milli futbolcu, 4 gol ve 9 asistle toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı. Orta sahadaki çevikliği, dar alan becerileri, oyunu hızlandıran pas tercihleri ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde en fazla gelişim gösteren oyunculardan biri olarak lanse ediliyor. Madrid basını, genç yıldızın oyun zekâsındaki ilerlemeyi özellikle vurguluyor.

REAL MADRID'DEN ARDA GÜLER'E ÖZEL VİDEO

İspanyol devinin resmi hesapları, Arda'nın bu sezon yaptığı asistleri derleyen özel bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı. Videoda milli futbolcunun milimetrik paslarla hazırladığı goller ön plana çıkarken, genç yıldızın oyun kurma konusundaki etkisi de gözler önüne serildi. Real Madrid'den yapılan bu paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı.

TARAFTARLARDAN ÖVGÜ DOLU MESAJLAR

Arda Güler'in asist videosu yayınlandıktan sonra hem İspanyollar hem de Türk futbolseverler gönderiye adeta yorum yağdırdı. "Büyü izliyoruz", "Arda geleceğin Real Madrid efsanesi olacak", "Bu paslar sanat eseri gibi" gibi yorumlar öne çıkarken genç futbolcu için yapılan övgüler sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

GELECEK İÇİN BÜYÜK UMUT

Henüz çok genç olmasına rağmen Real Madrid gibi dev bir kulüpte istikrarlı şekilde forma giymeye başlayan Arda Güler'in gelişimi, hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Xabi Alonso'nun oyun sisteminde giderek daha önemli bir rol üstlenen milli yıldızın önümüzdeki dönemde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

