Real Madrid'in gündemi Arda Güler! Taraftar yorum yağdırdı

Arda Güler (AA)

GELECEK İÇİN BÜYÜK UMUT

Henüz çok genç olmasına rağmen Real Madrid gibi dev bir kulüpte istikrarlı şekilde forma giymeye başlayan Arda Güler'in gelişimi, hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Xabi Alonso'nun oyun sisteminde giderek daha önemli bir rol üstlenen milli yıldızın önümüzdeki dönemde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.