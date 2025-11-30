Karşılaşmanın ilk golü, ilk yarının uzatma anlarında geldi. Brighton, 45+1. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti.

Maçın son bölümünde ise 88. dakikada Stefanos Tzimas sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN 90 DAKİKALIK PERFORMANS

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Hem savunmada hem hücumda gösterdiği katkıyla takımının en iyilerinden biri olarak dikkat çekti.

BRİGHTON'DAN DÖRT MAÇTA 10 PUAN

Bu galibiyetle birlikte Brighton, son dört maçta topladığı puanı 10'a çıkardı ve ligdeki toplam puanını 22'ye yükseltti. De Zerbi'nin ekibi, böylece ilk 4 yarışında iddiasını sürdürdü.

NOTTİNGHAM'IN SERİSİ SONA ERDİ

Üç maçtır kaybetmeyen Nottingham Forest'ın yenilmezlik serisi ise bu mağlubiyetle sona erdi. Ev sahibi ekip 12 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

Sıradaki Maçlar

Gelecek hafta Brighton, evinde Aston Villa ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise zorlu bir sınav için Wolves deplasmanına çıkacak.