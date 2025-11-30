Akdeniz'de geri dönüş! Antalyaspor - Göztepe: 1-2 | MAÇ SONUCU

Göztepe, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk golü 40. dakikada Veysel Sarı'dan geldi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci devrede Taha Altıkardeş skoru dengeledi. 48. dakikada genç futbolcu takımı adına geri dönüşün ilk adımını attı. 52'de ise Juan, sarı kırmızılıları öne geçirmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 bitti.

Göztepe puanını 26'ya yükseltirken bir sonraki hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. 14'te kalan Antalyaspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.