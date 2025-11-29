Tedesco aynı hatayı yapmıyor!





AYNI HATAYI YAPMIYOR



Galatasaray'dan Kadıköy'de alınan 3-1'lik yenilgi, Beşiktaş'a içeride ve dışarıda 1-0 mağlup olmak, geçen sezon Kanarya'nın şampiyonluk ihtimalini ortadan kaldırdı. Aynı hatanın tekrar edilmemesi isteniyor. Derbiye sıradan bir maç gözüyle bakan Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun aksine Tedesco pazartesi günkü randevuya özel önem veriyor, takımdan galibiyet bekliyor.