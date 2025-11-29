PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco aynı hatayı yapmıyor!

Liderlik şansı Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Sarı-lacivertliler, fırsatı es geçmek istemiyor. Geçen sezon derbilerde yaşanan hayal kırıklığı ile kaçan şampiyonluktan ders alındı. Herkes yüzde 100'ünü verecek.

Giriş Tarihi:
Tedesco aynı hatayı yapmıyor!
Liderlik şansı Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Sarı-lacivertliler, fırsatı es geçmek istemiyor. Geçen sezon derbilerde yaşanan hayal kırıklığı ile kaçan şampiyonluktan ders alındı. Herkes yüzde 100'ünü verecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularına "En önemli maç bir sonraki maç" prensibini ezberletti. Ferencvaros maçının bitimine kadar Samandıra'da G.Saray derbisini konuşmak yasaktı. Maçın bitimiyle birlikte soyunma odasında adeta duygusal bir patlama yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray karşısında mutlak galibiyet sözü verdi.



AYNI HATAYI YAPMIYOR

Galatasaray'dan Kadıköy'de alınan 3-1'lik yenilgi, Beşiktaş'a içeride ve dışarıda 1-0 mağlup olmak, geçen sezon Kanarya'nın şampiyonluk ihtimalini ortadan kaldırdı. Aynı hatanın tekrar edilmemesi isteniyor. Derbiye sıradan bir maç gözüyle bakan Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun aksine Tedesco pazartesi günkü randevuya özel önem veriyor, takımdan galibiyet bekliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı?
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti | Hangi yollar kapalı?
Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
CHP'de iki yılda beşinci kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!
Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villasına çalıştı
Beşiktaş ara transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı