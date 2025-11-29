PODCAST CANLI YAYIN

Sakaryaspor'da Caner Erkin krizi! 8 maçta 3. kırmızı kart

Yaz transfer döneminde Sakaryaspor’un önemli hamlelerinden biri olarak kadroya katılan Caner Erkin, yeni takımında bir türlü istikrar yakalayamadı. Tecrübeli sol bekin disiplin sorunları, performansının önüne geçmeye başladı.

Giriş Tarihi:
Sakaryaspor'da Caner Erkin krizi! 8 maçta 3. kırmızı kart

37 yaşındaki Caner Erkin, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte Sakaryaspor formasıyla 8. maçına çıktı. Mücadelenin 52. dakikasında gördüğü kırmızı kart, deneyimli oyuncunun bu sezonki üçüncü ihraç edilişi oldu.

CANER ERKİN'İN SAKARYASPOR KARİYERİNDEKİ KIRMIZI KARTLARI:

1. kırmızı kart: Küfür

2. kırmızı kart: Takım arkadaşına tokat

3. kırmızı kart: Küfür

BANDIRMASPOR VE PENDİKSPOR MAÇLARINDA DA OYUNDAN ATILDI

Daha önce Bandırmaspor ve Pendikspor karşılaşmalarında kırmızı kartla oyun dışında kalan Caner, Ümraniyespor maçındaki ihraçla birlikte 8 maçta toplam 3 kez takımını eksik bıraktı. Bu durum, Sakaryaspor cephesinde büyük rahatsızlık yaratmış durumda.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Canlı Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Programı'nda büyük ödülü taktim etti
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Trabzonspor - Konyaspor | CANLI
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Trump’tan savaş ilanı: Venezuela hava sahası kapatılacak dedi
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti: Arena'da özel ayin | Hangi yollar kapalı?
Airbus “irtifa” kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! "Cimbom'un şansı yok"
Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler
Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’tan doğum gününe özel poz: 87’sinde zamana meydan okudu