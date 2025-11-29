Sakaryaspor'da Caner Erkin krizi! 8 maçta 3. kırmızı kart

37 yaşındaki Caner Erkin, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte Sakaryaspor formasıyla 8. maçına çıktı. Mücadelenin 52. dakikasında gördüğü kırmızı kart, deneyimli oyuncunun bu sezonki üçüncü ihraç edilişi oldu.

CANER ERKİN'İN SAKARYASPOR KARİYERİNDEKİ KIRMIZI KARTLARI:

1. kırmızı kart: Küfür

2. kırmızı kart: Takım arkadaşına tokat

3. kırmızı kart: Küfür

BANDIRMASPOR VE PENDİKSPOR MAÇLARINDA DA OYUNDAN ATILDI

Daha önce Bandırmaspor ve Pendikspor karşılaşmalarında kırmızı kartla oyun dışında kalan Caner, Ümraniyespor maçındaki ihraçla birlikte 8 maçta toplam 3 kez takımını eksik bıraktı. Bu durum, Sakaryaspor cephesinde büyük rahatsızlık yaratmış durumda.