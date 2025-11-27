(Takvim Foto Arşiv)

SKRİNİAR'IN PARTNERİ YİĞİT EFE



SARI kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde ve sakatlığı olan Çağlar Söyüncü'nün yerine genç futbolcu Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıklayan Tedesco, "Efe oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Aynı zamanda çok akıllı. Karagümrük'te çok iyi mücadele etti. İyi bir karaktere sahip. Yarın bir hata yaparsa ben onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de olduğu için keyif alması gerekiyor" dedi.