Yiğit Efe Demir kimdir? Yiğit Efe Demir Fenerbahçe - Ferençvaroş maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nde Ferençvaroş maçında Yiğit Efe Demir’in forma giyeceğini açıkladı. Peki Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç futbolcunun biyografisine ilişkin detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş maçında Yiğit Efe Demir'in görev alacağını açıkladı. Bu gelişme, taraftarlar arasında Yiğit Efe Demir'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu sorularının gündeme gelmesine yol açtı.
Yiğit Efe Demir Forma Giyecek
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferençvaroş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, genç oyuncu Yiğit Efe Demir'in, Skriniar'ın yanında görev alacağını açıkladı.
SKRİNİAR'IN PARTNERİ YİĞİT EFE
SARI kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde ve sakatlığı olan Çağlar Söyüncü'nün yerine genç futbolcu Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıklayan Tedesco, "Efe oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Aynı zamanda çok akıllı. Karagümrük'te çok iyi mücadele etti. İyi bir karaktere sahip. Yarın bir hata yaparsa ben onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de olduğu için keyif alması gerekiyor" dedi.
YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR?
Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe altyapsınıda yetişen 1,93m boyundaki futbolcu stoper pozisyonunda oynuyor. 2023 yılında altyapıdan yükselen Yiğit Efe Demir sırayla Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giydi.
- Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 37 maçta toplam 3 bin 99 dakika süre aldı ve 2 asist katkısı yaptı.
- Yiğit Efe Demir milli takımda ise Türkiye U21 ile 5 maçta görev aldı.
YİĞİT EFE DEMİR KAÇ YAŞINDA?
2 Ağustos 2004 tarihinde doğan Yiğit Efe Demir, Kasım 2025 tarihi itibarıyla 21 yaşındadır.