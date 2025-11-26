Avrupa devleri Zeki Çelik'in peşinde!
A Milli Futbol Takımı’nda Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın yükselen performansı konuşulurken, bir başka milli futbolcu daha Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin gündemine girdi. AS Roma forması giyen Zeki Çelik’in durumu, sezon sonu yaklaşırken Avrupa basınında geniş yer buldu. İtalyan temsilcisindeki geleceği belirsizliğini koruyan milli oyuncu için dev kulüplerin harekete geçtiği aktarıldı.
2022 yılında Roma'ya transfer olan Zeki Çelik'in İtalya macerası kritik bir dönemece girdi. Sözleşmesinin uzatılmaması halinde sezon sonu itibarıyla kulüple yolları ayrılacak. Bu durum, milli futbolcunun transfer piyasasında daha fazla ilgi görmesine neden oldu. Takımdaki geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Roma cephesinden gelecek karar merakla bekleniyor.
GASPERINI TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
Haberde, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin Zeki Çelik'in takımda kalmasından yana olduğu vurgulandı. Deneyimli çalıştırıcının, milli futbolcunun çok yönlü yapısı nedeniyle kadro planlamasında önemli bir rol verdiği aktarıldı. Üçlü savunma düzeninde sağ bek ve defansif orta saha olarak görev alabilmesi, Çelik'in değerini artıran unsurlar arasında gösterildi.
PREMİER LİG DEVLERİ SIRAYA GİRDİ
İngiliz basınında yer alan TeamTalk haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zeki Çelik, Premier Lig'den birçok dev kulübün radarında bulunuyor. Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester City'nin milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Yapılan temasların ön hazırlık niteliğinde olduğu ve kulüplerin oyuncunun şartlarını öğrenmek için süreci takip ettiği kaydedildi.
OCAK AYINDAN İTİBAREN ÖN SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR
Kurallar gereği Zeki Çelik, ocak ayından itibaren yaz transfer dönemi için başka bir kulüple ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak. Bu nedenle İngiliz takımlarının erken harekete geçtiği ifade edildi. Manchester United'ın ocak ayında önceliğini orta sahaya verdiği ancak kulübe yakın kaynakların hücuma katkı sağlayabilecek bir sağ bek transferinin de gündemde olduğunu bildirdiği aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
28 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Roma formasıyla 15 maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üreten Zeki Çelik, hem savunma hem de hücum katkısıyla dikkat çekti. Sezonun kalan bölümünde göstereceği performansın, transfer sürecinde belirleyici olacağı belirtiliyor.