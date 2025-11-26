Avrupa devleri Zeki Çelik'in peşinde!

2022 yılında Roma'ya transfer olan Zeki Çelik'in İtalya macerası kritik bir dönemece girdi. Sözleşmesinin uzatılmaması halinde sezon sonu itibarıyla kulüple yolları ayrılacak. Bu durum, milli futbolcunun transfer piyasasında daha fazla ilgi görmesine neden oldu. Takımdaki geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Roma cephesinden gelecek karar merakla bekleniyor.

Zeki Çelik (AA) GASPERINI TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR Haberde, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin Zeki Çelik'in takımda kalmasından yana olduğu vurgulandı. Deneyimli çalıştırıcının, milli futbolcunun çok yönlü yapısı nedeniyle kadro planlamasında önemli bir rol verdiği aktarıldı. Üçlü savunma düzeninde sağ bek ve defansif orta saha olarak görev alabilmesi, Çelik'in değerini artıran unsurlar arasında gösterildi.