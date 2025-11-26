İtalyan basınından Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! "Maçın kahramanı"

Juventus cephesi, son haftalarda dalgalı bir performans çizmesine karşın Bodo deplasmanında aldığı galibiyetle moral buldu. Takımın oyuna hücum yönünde dinamizm kazandıran ismin Kenan Yıldız olması ise hem teknik heyetin hem de taraftarın yüzünü güldürdü.

Kenan Yıldız (AA)

İTALYAN BASINI KENAN'I MANŞETE TAŞIDI

La Gazzetta dello Sport, genç yıldız için hazırladığı değerlendirmede oyuncunun sahadaki etkisini "mükemmel" olarak tanımladı. Gazete, milli futbolcu için "Onu gelirken görmediler" başlığıyla dikkat çeken ifadeler kullandı ve Juventus'un maçın gidişatını onun oyuna girişiyle değiştirdiğini vurguladı. Kenan'ın enerjisi, pas bağlantılarındaki başarısı ve hücum bölgesindeki yaratıcılığı, takımın oyun kalitesini yukarı çekti.

Haberde, Bodo'nun sert ve soğuk atmosferine rağmen genç oyuncunun sahaya büyük özgüvenle çıktığı belirtilirken, Juventus'un uzun süredir aradığı hücum kıvılcımını Kenan'da bulduğuna dikkat çekildi. İtalyan basını, genç yeteneğin gelişimini İtalya futbolu için büyük bir yatırım olarak yorumladı.