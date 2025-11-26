İtalyan basınından Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! "Maçın kahramanı"
Juventus’un UEFA Avrupa Ligi’nde Bodo/Glimt karşısında aldığı kritik galibiyete damga vuran isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu. Torino ekibinin deplasmandan üç puanla dönmesinde başrolü oynayan genç yıldız, İtalyan basınında geniş yer buldu. Özellikle La Gazzetta dello Sport, Kenan’ın performansına övgüler yağdırdı ve sahadaki en iyi oyuncu olarak değerlendirdi. Gazete, milli futbolcuya sekiz puan vererek maçın tartışmasız kahramanı ilan etti.
Juventus cephesi, son haftalarda dalgalı bir performans çizmesine karşın Bodo deplasmanında aldığı galibiyetle moral buldu. Takımın oyuna hücum yönünde dinamizm kazandıran ismin Kenan Yıldız olması ise hem teknik heyetin hem de taraftarın yüzünü güldürdü.
İTALYAN BASINI KENAN'I MANŞETE TAŞIDI
La Gazzetta dello Sport, genç yıldız için hazırladığı değerlendirmede oyuncunun sahadaki etkisini "mükemmel" olarak tanımladı. Gazete, milli futbolcu için "Onu gelirken görmediler" başlığıyla dikkat çeken ifadeler kullandı ve Juventus'un maçın gidişatını onun oyuna girişiyle değiştirdiğini vurguladı. Kenan'ın enerjisi, pas bağlantılarındaki başarısı ve hücum bölgesindeki yaratıcılığı, takımın oyun kalitesini yukarı çekti.
Haberde, Bodo'nun sert ve soğuk atmosferine rağmen genç oyuncunun sahaya büyük özgüvenle çıktığı belirtilirken, Juventus'un uzun süredir aradığı hücum kıvılcımını Kenan'da bulduğuna dikkat çekildi. İtalyan basını, genç yeteneğin gelişimini İtalya futbolu için büyük bir yatırım olarak yorumladı.
JUVENTUS'UN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kenan Yıldız'ın dokunuşlarıyla Juventus'un temposu belirgin şekilde yükseldi. Hücumda topu üçüncü bölgeye taşımadaki başarısı, çizgi koşuları ve merkezden süratli çıkışları maçın kaderini değiştirdi. Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin genç oyuncuya duyduğu güven, artarak devam ediyor.
Juventus, bu galibiyetle grupta yoluna daha sağlam adımlarla devam ederken kenar yönetiminin Kenan'ı bundan sonra daha fazla ilk 11 planlamasına dahil edebileceği konuşuluyor. İtalyan futbol kamuoyunda genç oyuncunun performansı, "geleceğin yıldızı şimdiden sahnede" şeklinde değerlendirildi.
KENAN YILDIZ MAÇ SONRASI KONUŞTU
Karşılaşmanın ardından Sky Sport'a konuşan Kenan Yıldız, hem maç içindeki durum hem de sahaya çıkış süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, ilk 11'de başlamayacağını son anda öğrendiğini söyleyerek teknik heyetin kararlarına her koşulda saygı duyduğunu ifade etti. Oyuncu tercihleriyle ilgili esprili yaklaşımı ise stüdyo yorumcuları ve ekran başındaki izleyicileri güldürdü.
Kenan, performansıyla ilgili değerlendirmesinde takımın başarısını her şeyin önüne koyduğunu vurguladı. Genç futbolcu, "Gol ya da asistten çok takıma katkı sağlamak istiyorum" diyerek bireysel istatistiklerden ziyade kolektif başarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, kaçırdığı pozisyon için "Fabio için üzgünüm, o gol pastanın üzerindeki krema olacaktı" sözleriyle samimi bir ifade kullandı.
DEL PIERO'DAN TEBRİK MESAJI
Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero da genç oyuncunun performansına kayıtsız kalmadı. Canlı yayında Kenan'a seslenen Del Piero, "Aferin Kenan, bu gece fark yarattın" sözleriyle milli futbolcuya özel bir tebrik gönderdi. İtalyan basınında Del Piero'nun bu sözleri, genç oyuncunun Juventus kültürüne ne kadar hızlı uyum sağladığının göstergesi olarak yorumlandı.