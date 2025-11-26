Abdülkerim Bardakcı'dan derbi açıklaması! "Cimbom başı dik yürür"

Abdülkerim Bardakcı , sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tecrübeli savunmacı, alınan sonucun ardından taraftarlara seslendi. Bardakcı'nın paylaşımı kısa sürede sarı-kırmızılı camiada geniş yankı buldu.

Abdülkerim Bardakcı (AA)

"ODAĞIMIZ DERBİ OLMALI"

31 yaşındaki savunma oyuncusu, yaptığı paylaşımda takımın hedefinin değişmediğini vurguladı. Abdülkerim Bardakcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tüm odağımızı, konsantrasyonumuzu pazartesi günkü derbiye yöneltelim. Bu takımın ayağa kalkacak gücü de karakteri de var. Cimbom başı dik yürür"