Abdülkerim Bardakcı'dan derbi açıklaması! "Cimbom başı dik yürür"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’yı konuk etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşma sarı-kırmızılı takım için istediği gibi sonuçlanmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Alınan yenilgi sonrası takım içinde moral bozukluğu yaşanırken, mücadeleye dair tepkiler sosyal medyada da gündem oldu. Takımın deneyimli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tecrübeli savunmacı, alınan sonucun ardından taraftarlara seslendi. Bardakcı'nın paylaşımı kısa sürede sarı-kırmızılı camiada geniş yankı buldu.
"ODAĞIMIZ DERBİ OLMALI"
31 yaşındaki savunma oyuncusu, yaptığı paylaşımda takımın hedefinin değişmediğini vurguladı. Abdülkerim Bardakcı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi tüm odağımızı, konsantrasyonumuzu pazartesi günkü derbiye yöneltelim. Bu takımın ayağa kalkacak gücü de karakteri de var. Cimbom başı dik yürür"
TARAFTARLARA MESAJ VERDİ
Bardakcı'nın açıklamasıyla birlikte sarı-kırmızılı camiada gözler pazartesi günü oynanacak derbiye çevrildi. Savunma oyuncusunun paylaştığı mesaj, hem takıma hem de taraftarlara yönelik güçlü bir motivasyon çağrısı niteliği taşıdı. Union Saint-Gilloise karşısındaki mağlubiyete rağmen Galatasaray'ın rotasını hızla lig mücadelesine çevirdiği ifade edildi.