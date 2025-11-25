PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Lookman transferinde çıkmaz!

Atalanta'nın Lookman için belirlediği 50 milyon euroluk bonservis talebi Galatasaray'ın transfer planlarını çıkmaza sokuyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Atalanta'da forma giyen vatandaşı Ademola Lookman'ı sarı-kırmızılılarda oynamaya ikna etmeye çalışıyor.

Osimhen'in futbolcu üzerinde baskısını artırdığı ifade edilirken, İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın bu transferde hesaba katmadığı bir şey var.

G.SARAY BU KONUYU HESABA KATMIYOR

La Gazzetta dello Sport'a göre, Galatasaray, Atalanta'nın Lookman'ın bonservisi konusundaki tutumunu pek hesaba katmıyor.

Haberde sarı-kırmızılıların Osimhen ile futbolcu üzerinde baskı kursa da belirlenen bonservis bedeline çıkmadığı sürece transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.


ATALANTA'NIN BELİRLEDİĞİ BEDEL

Atalanta'nın Lookman için belirlediği bonservis bedeli ise 50 milyon euro. Galatasaray'ın bu rakamı masaya koymadığı sürece transferi bitirmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Önümüzdeki haftalarda sürecin daha da netleşeceği ancak Atalanta'nın 50 milyon euroluk talebinden geri adım atmasının imkansıza yakın olduğu vurgulandı.

Lookman bu sezon 11 maçta forma giydi ve 1 gollük skor katkısı verdi. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Atalanta ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

