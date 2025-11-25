A Milli Futbol Takımı'nın torbası belirlendi
A Milli Futbol Takımımızın olası Dünya Kupası sıralaması netlik kazandı. 2026 Dünya Kupası torbalarının açıklanmasının ardından Türkiye’nin turnuvaya katılması durumunda hangi torbada yer alacağı belirlenmiş oldu. Açıklanan sıralamaya göre milliler, Dünya Kupası bileti alması halinde organizasyonda 4. torbada bulunacak.
FIFA tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası torbaları kamuoyuna açıklandı. Yapılan düzenlemeye göre Türkiye, turnuvada yer alma hakkı elde ettiği senaryoda 4. torbada yer alacak. Bu durum, grup aşamasındaki olası rakiplerin belirlenmesinde önemli bir etken olarak değerlendirildi.
DÜNYA KUPASI YOLUNDA RAKİPLER NETLEŞTİ
A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final aşamasında Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya karşısında turu geçmesi halinde final mücadelesinde deplasmanda sahaya çıkacak.
FİNALDE MUHTEMEL RAKİPLER
Türkiye, Romanya engelini aşması durumunda Dünya Kupası bileti için finalde Slovakya–Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçının deplasmanda oynanacak olması, yolun zorluğunu artıran unsurlar arasında yer aldı.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ YENİDEN GÜNDEMDE
A Milli Takım'ın play-off süreci ve torba durumu, turnuvaya katılım ihtimalini daha da önemli hale getirdi. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması halinde yer alacağı 4. torba, grup dağılımının şekillenmesinde belirleyici konuma sahip olacak.