A Milli Futbol Takımı'nın torbası belirlendi

FIFA tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası torbaları kamuoyuna açıklandı. Yapılan düzenlemeye göre Türkiye, turnuvada yer alma hakkı elde ettiği senaryoda 4. torbada yer alacak. Bu durum, grup aşamasındaki olası rakiplerin belirlenmesinde önemli bir etken olarak değerlendirildi.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA RAKİPLER NETLEŞTİ

A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final aşamasında Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya karşısında turu geçmesi halinde final mücadelesinde deplasmanda sahaya çıkacak.