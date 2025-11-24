PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da tarihi hedef

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da tarihi hedef

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında salı günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.

Organizasyonun son 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
İmamoğlu Suç Örgütü iş adamlarını haraca bağladı: 203 milyonluk hakediş rüşveti!
D&R
TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Şimşek, sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 kente kritik uyarı: 48 saat sürecek…
İdefix
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Uludağ’daki yangında can veren Usta ailesinin yakınlarına 10 milyon dolarlık tazminat şoku
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı
Türk Telekom
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Karadeniz'de 5 gollü vurgun! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sakarya'da Japon'u nerede buldun?"
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?