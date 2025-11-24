Galatasaray'da 3 ayrılık!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından "Devre arası için bu iyi bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız şeklinde." diyerek operasyon sinyali verdi.



Ara transferde en az 3-4 takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, +2 kriterine uyan genç yabancılara yönelecek.