Galatasaray'da 3 ayrılık!
Galatasaray, devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyla yollarını ayıracak: Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından "Devre arası için bu iyi bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız şeklinde." diyerek operasyon sinyali verdi.
Ara transferde en az 3-4 takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, +2 kriterine uyan genç yabancılara yönelecek.
YUSUF DEMİR'E VEDA
Sol ayaklı stoper, 6-8 oynayabilen merkez orta saha ve kenar forvet aranıyor. Gençlerbirliği maçında forma şansını kötü kullanan Yusuf Demir'le devre arasında yollar ayrılacak.
Takımdan ayrılmak isteyen Berkan'a izin verilecek. Beklentileri karşılamayan Ahmed Kutucu için de gelecek teklifler değerlendirilecek.