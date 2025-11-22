PODCAST CANLI YAYIN

Union SG'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta karşılaşacağı Union Saint-Gilloise’de kritik bir sakatlık yaşandı. Fedde Leysen, sakatlık sebebiyle maça devam edemedi.

Giriş Tarihi:
Union SG'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!

Belçika ekibi, ligde Cercle Brugge'ü konuk ettiği mücadelede önemli bir kayıp verdi. Takımın savunma oyuncusu Fedde Leysen, yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz 12. dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Bu sezon 18 maçta görev alan Leysen, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Oyuncunun durumu, Galatasaray maçı öncesinde teknik ekibi endişelendirdi.

KRİTİK KARŞILAŞMA SALI GÜNÜ

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi salı günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında avantaj yakalamak için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Temaslara başladı: Liderlerle aile fotoğrafı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
İDEFİX
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!