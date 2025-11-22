Union SG'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!

Belçika ekibi, ligde Cercle Brugge'ü konuk ettiği mücadelede önemli bir kayıp verdi. Takımın savunma oyuncusu Fedde Leysen, yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz 12. dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Bu sezon 18 maçta görev alan Leysen, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Oyuncunun durumu, Galatasaray maçı öncesinde teknik ekibi endişelendirdi.

KRİTİK KARŞILAŞMA SALI GÜNÜ

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi salı günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında avantaj yakalamak için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.