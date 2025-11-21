PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray’ın gol makinesi Osimhen derbide forma giymek istiyor

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’nin Victor Osimhen’e MR çekildikten sonra, “Derbide oynaman zor” dediği, Nijeryalı yıldızın ise, “Ne olursa olsun derbide oynayacağım” cevabını verdiği öğrenildi.

Galatasaray’ın gol makinesi Osimhen derbide forma giymek istiyor

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'den müthiş fedakarlık... Yıldız golcünün önceki gün MR sonuçları belli oldu. Normalde 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Osimhen ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar'ın doktoru Yener İnce'nin MR çekildikten sonra Nijeryalı yıldızla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İnce'nin bu görüşmede, "Sakatlığın kısa sürede geçmeyecek gibi! Fenerbahçe derbisi 1 Aralık'ta ve o maça yetişmen zor gözüküyor" ifadelerini kullandığı belirlendi.

İYİLEŞMELERİ 1 AYI BULMUŞTU
Bu görüşme sonrasında Osimhen'in cevabı ise dikkat çekiciydi. 26 yaşındaki golcünün Yener İnce'ye, "Ne olursa olsun derbide oynayacağım" dediği ve Fenerbahçe maçını kaçırmak istemediği öğrenildi. Benzer bir sakatlık yaşayan Singo ile İlkay'ın 1 ay sahalardan uzak kaldığı düşünüldüğünde, Osimhen'in derbiye yetişip yetişemeyeceği merak konusu. Osimhen, Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği ve 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint Gilloise maçlarını kaçıracak. Cimbom, 1 Aralık'ta ise Kadıköy'de Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

