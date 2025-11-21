FIBA listesi açıklandı! 12 Dev Adam ikinci basamakta
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan güç sıralamasında ikinci sırada yer aldı. FIBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan listede milli takımın yükselişi dikkat çekti.
FIBA değerlendirmesinde, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a özel bir paragraf ayrıldı. Açıklamada, "Koç Ergin Ataman, canavar gibi bir takım oluşturdu ve perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacakları maçta İstanbul'daki dolu tribünlerin kahramanlarını karşılamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Milli takımın son dönemde ortaya koyduğu oyun ve geniş rotasyonuyla güç sıralamasında üst basamaklara yükseldiği vurgulandı.
LİSTEDE ALMANYA ZİRVEDE
Güç sıralamasının ilk sırasında, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'yi mağlup ederek kupaya uzanan Almanya yer aldı. Üçüncü sırayı Yunanistan alırken, Sırbistan dördüncü basamakta kendine yer buldu.