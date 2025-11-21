FIBA listesi açıklandı! 12 Dev Adam ikinci basamakta

FIBA değerlendirmesinde, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a özel bir paragraf ayrıldı. Açıklamada, "Koç Ergin Ataman, canavar gibi bir takım oluşturdu ve perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacakları maçta İstanbul'daki dolu tribünlerin kahramanlarını karşılamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli takımın son dönemde ortaya koyduğu oyun ve geniş rotasyonuyla güç sıralamasında üst basamaklara yükseldiği vurgulandı.