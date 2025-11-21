PODCAST CANLI YAYIN

FIBA listesi açıklandı! 12 Dev Adam ikinci basamakta

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan güç sıralamasında ikinci sırada yer aldı. FIBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan listede milli takımın yükselişi dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
FIBA listesi açıklandı! 12 Dev Adam ikinci basamakta

FIBA değerlendirmesinde, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a özel bir paragraf ayrıldı. Açıklamada, "Koç Ergin Ataman, canavar gibi bir takım oluşturdu ve perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacakları maçta İstanbul'daki dolu tribünlerin kahramanlarını karşılamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli takımın son dönemde ortaya koyduğu oyun ve geniş rotasyonuyla güç sıralamasında üst basamaklara yükseldiği vurgulandı.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı (AA)12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı (AA)

LİSTEDE ALMANYA ZİRVEDE

Güç sıralamasının ilk sırasında, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'yi mağlup ederek kupaya uzanan Almanya yer aldı. Üçüncü sırayı Yunanistan alırken, Sırbistan dördüncü basamakta kendine yer buldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump-Mamdani görüşmesine geri sayım! İkinci Zelenskiy vakası mı yaşanacak?
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!