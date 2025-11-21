PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Sörloth'la ilk temas!

Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalara başladı. Başkan Saran’ın gözdesi Sörloth için ilk temas kuruldu. Futbol Direktörü Devin Özek’in Norveçli yıldızın menajeri ile yaptığı görüşmede şartlar masaya yatırıldı. Atletico Madrid’de az süre bulan yıldız ismin, ayrılığa çok sıcak baktığı belirtildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Sörloth'la ilk temas!

Devre arasında Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Başkan Sadettin Saran'ın listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth konusunda Sarı-Lacivertliler'in önemli bir adım attığı öğrenildi.

Alexander Sörloth (Reuters)Alexander Sörloth (Reuters)

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Futbol Direktörü Devin Özek, Norveçli golcünün menajeriyle görüşerek transferin tüm şartlarını detaylı şekilde sordu. Henüz teklifin olmadığı temaslarda Sörloth'un, gerekli şartların oluşması halinde Atletico Madrid'den ocakta ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Alexander Sörloth (Reuters)Alexander Sörloth (Reuters)

Bu tavrın en önemli nedeni ise yıldız futbolcunun bu sezon İspanyol ekibinde yeterli süre bulamaması.

Alexander Sörloth (Reuters)Alexander Sörloth (Reuters)

Atletico Madrid ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde. Bu sezon Atletico formasıyla 17 maçta 2 gol atan Sörloth, Türkiye'de ise adeta fırtına gibi esmişti.

Alexander Sörloth (EPA)Alexander Sörloth (EPA)

Trabzonspor'da geçirdiği dönemde 49 maçta 33 gol ve 11 asist üreterek büyük etki yaratan yıldız santrfor, Süper Lig'deki başarılı performansıyla hem taraftarların hem de yönetimlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Özek, yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin milyarlık rant tezgahını esnaf bozdu
MSB'den C-130 açıklaması: "Olayda patlayıcı izine rastlanmadı"
Türk Telekom
Promosyonda 2026 hareketliliği: Bankalar tutarları artırmaya hazırlanıyor
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL'ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde