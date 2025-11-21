Fenerbahçe'den Sörloth'la ilk temas!
Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalara başladı. Başkan Saran’ın gözdesi Sörloth için ilk temas kuruldu. Futbol Direktörü Devin Özek’in Norveçli yıldızın menajeri ile yaptığı görüşmede şartlar masaya yatırıldı. Atletico Madrid’de az süre bulan yıldız ismin, ayrılığa çok sıcak baktığı belirtildi.
Devre arasında Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Başkan Sadettin Saran'ın listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth konusunda Sarı-Lacivertliler'in önemli bir adım attığı öğrenildi.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Futbol Direktörü Devin Özek, Norveçli golcünün menajeriyle görüşerek transferin tüm şartlarını detaylı şekilde sordu. Henüz teklifin olmadığı temaslarda Sörloth'un, gerekli şartların oluşması halinde Atletico Madrid'den ocakta ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
Bu tavrın en önemli nedeni ise yıldız futbolcunun bu sezon İspanyol ekibinde yeterli süre bulamaması.
Atletico Madrid ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde. Bu sezon Atletico formasıyla 17 maçta 2 gol atan Sörloth, Türkiye'de ise adeta fırtına gibi esmişti.
Trabzonspor'da geçirdiği dönemde 49 maçta 33 gol ve 11 asist üreterek büyük etki yaratan yıldız santrfor, Süper Lig'deki başarılı performansıyla hem taraftarların hem de yönetimlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
