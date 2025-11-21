Beşiktaş'a sambacı sol bek! Transfer için onay çıktı

Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasının ardından sol bekte David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Beşiktaş, iki isimden de beklediği katkıyı alamadı. Jurasek'in hem savunmada hem hücumda etkisiz kalması nedeniyle devre arası gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu tablo üzerine yönetim, sol bek arayışlarını hızlandırdı.

Caio Henrique (EPA) SERGEN YALÇIN'DAN "İDEAL" RAPORU Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in hazırladığı transfer listesini değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Caio Henrique ismine özellikle sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli hocanın Brezilyalı sol bek için "bizim için ideal" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın oyuncunun menajeri Giuliano Bertolucci ile geçmişte yaptığı görüşmeler de bu transfer için avantaj sağlıyor.