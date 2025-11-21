Beşiktaş'a sambacı sol bek! Transfer için onay çıktı
Sol bekte sezon başından bu yana aradığı verimi bulamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Monaco’nun Brezilyalı yıldızı Caio Henrique’yi transfer listesine ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasının ardından sol bekte David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Beşiktaş, iki isimden de beklediği katkıyı alamadı. Jurasek'in hem savunmada hem hücumda etkisiz kalması nedeniyle devre arası gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu tablo üzerine yönetim, sol bek arayışlarını hızlandırdı.
SERGEN YALÇIN'DAN "İDEAL" RAPORU
Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in hazırladığı transfer listesini değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Caio Henrique ismine özellikle sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli hocanın Brezilyalı sol bek için "bizim için ideal" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın oyuncunun menajeri Giuliano Bertolucci ile geçmişte yaptığı görüşmeler de bu transfer için avantaj sağlıyor.
TRANSFERDE GREMIO RAKİP
Beşiktaş, Caio Henrique transferinde Brezilya Serie A ekibi Gremio ile yarış halinde. Monaco'da istediği süreleri alamayan oyuncunun ayrılığı beklenirken Gremio'nun da tecrübeli sol bek için ciddi şekilde devrede olduğu ifade ediliyor. Brezilya kulübünün zayıf geçen sezonu toparlamak adına bu transferi öncelik haline getirdiği belirtiliyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Brezilya Milli Takımı'nda 5 kez forma giyen Caio Henrique, sol ayağının kalitesi, etkili ortaları ve yerden paslarıyla biliniyor. Hücum katkısı yüksek bir bek olmasına rağmen savunmadaki ikili mücadele performansıyla da dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu sol bek dışında sol kanat ve stoper pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Monaco, 2020 yazında Atletico Madrid'den transfer ettiği Henrique için 8 milyon euro bonservis ödemişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan deneyimli oyuncunun Fransız ekibiyle kontratı Haziran 2027'de sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, devre arasında bu transferi sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürüyor.