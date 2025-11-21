PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a sambacı sol bek! Transfer için onay çıktı

Sol bekte sezon başından bu yana aradığı verimi bulamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Monaco’nun Brezilyalı yıldızı Caio Henrique’yi transfer listesine ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'a sambacı sol bek! Transfer için onay çıktı

Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasının ardından sol bekte David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Beşiktaş, iki isimden de beklediği katkıyı alamadı. Jurasek'in hem savunmada hem hücumda etkisiz kalması nedeniyle devre arası gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu tablo üzerine yönetim, sol bek arayışlarını hızlandırdı.

Caio Henrique (EPA)Caio Henrique (EPA)

SERGEN YALÇIN'DAN "İDEAL" RAPORU

Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in hazırladığı transfer listesini değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Caio Henrique ismine özellikle sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli hocanın Brezilyalı sol bek için "bizim için ideal" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın oyuncunun menajeri Giuliano Bertolucci ile geçmişte yaptığı görüşmeler de bu transfer için avantaj sağlıyor.

Caio Henrique (EPA)Caio Henrique (EPA)

TRANSFERDE GREMIO RAKİP

Beşiktaş, Caio Henrique transferinde Brezilya Serie A ekibi Gremio ile yarış halinde. Monaco'da istediği süreleri alamayan oyuncunun ayrılığı beklenirken Gremio'nun da tecrübeli sol bek için ciddi şekilde devrede olduğu ifade ediliyor. Brezilya kulübünün zayıf geçen sezonu toparlamak adına bu transferi öncelik haline getirdiği belirtiliyor.

Caio Henrique (EPA)Caio Henrique (EPA)

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Brezilya Milli Takımı'nda 5 kez forma giyen Caio Henrique, sol ayağının kalitesi, etkili ortaları ve yerden paslarıyla biliniyor. Hücum katkısı yüksek bir bek olmasına rağmen savunmadaki ikili mücadele performansıyla da dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu sol bek dışında sol kanat ve stoper pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Caio Henrique (EPA)Caio Henrique (EPA)

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Monaco, 2020 yazında Atletico Madrid'den transfer ettiği Henrique için 8 milyon euro bonservis ödemişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan deneyimli oyuncunun Fransız ekibiyle kontratı Haziran 2027'de sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, devre arasında bu transferi sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP tribünlere mi oynuyor?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump-Mamdani görüşmesine geri sayım! İkinci Zelenskiy vakası mı yaşanacak?
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!