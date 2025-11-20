PODCAST CANLI YAYIN

Paul Pogba sahalara dönüyor

Monaco’ya transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz sahaya çıkamayan Paul Pogba’nın dönüş tarihi belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekibe 2025-26 sezonu yaz transfer döneminde katılan Fransız yıldız, uzun süre formasından uzak kalmıştı. Deneyimli futbolcu yeniden yeşil sahalarda yer alacak.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Pogba, Monaco formasıyla sahalara Rennes deplasmanında dönecek. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sakatlık problemleri ve geçmişte aldığı doping cezası nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalmıştı.

18 AYLIK DOPİNG CEZASI KARIYERİNİ DURDURMUŞTU

Pogba, son resmi maçına 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla çıkmıştı. Bu tarihten sonra aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine zorunlu bir ara vermesine sebep oldu. Ceza süreci ve sakatlıklar birleşince, yıldız futbolcu Monaco'yla sahaya çıkmakta gecikti.

HOCASI GÜVENİYOR GÜVENİYOR

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Pogba'nın hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncunun sahaya çıktığında yüksek motivasyonla mücadele edeceğini vurguladı.

Pogba'nın dönüşü, Monaco'da büyük bir heyecan yaratmış durumda. Fransız yıldızın Rennes karşılaşmasıyla sahalara güçlü bir dönüş yapması bekleniyor.

