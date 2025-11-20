Paul Pogba sahalara dönüyor

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Pogba, Monaco formasıyla sahalara Rennes deplasmanında dönecek. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sakatlık problemleri ve geçmişte aldığı doping cezası nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalmıştı.

18 AYLIK DOPİNG CEZASI KARIYERİNİ DURDURMUŞTU

Pogba, son resmi maçına 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla çıkmıştı. Bu tarihten sonra aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine zorunlu bir ara vermesine sebep oldu. Ceza süreci ve sakatlıklar birleşince, yıldız futbolcu Monaco'yla sahaya çıkmakta gecikti.

HOCASI GÜVENİYOR GÜVENİYOR

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Pogba'nın hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncunun sahaya çıktığında yüksek motivasyonla mücadele edeceğini vurguladı.

Pogba'nın dönüşü, Monaco'da büyük bir heyecan yaratmış durumda. Fransız yıldızın Rennes karşılaşmasıyla sahalara güçlü bir dönüş yapması bekleniyor.