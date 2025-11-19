Okan Buruk'tan transfer raporu!





4 BÖLGEYE OPERASYON



Okan Buruk'un yönetime ilettiği rapora göre ara transfer döneminde şu bölgelere takviye yapılacak:



*Orta saha

*Kanat forvet

*Sol stoper

*Yedek santrfor



Özellikle forvet hattı için 23 yaş ve altı, genç ve gelişime açık bir oyuncu üzerinde duruluyor. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği adaylar içerisinden seçim yapılacak.



Monaco deplasmanı sonrası listedeki futbolcularla temasların hızlanması bekleniyor.

