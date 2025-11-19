Galatasaray'dan Rafa Silva kararı!

İlk iddialarda "Neden olmasın" tavrında olan sarı-kırmızılı yönetim bu kez Rafa konusuna pek sıcak bakmayıp "Yaşadığı sorunlar ortada. Bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez" görüşünü ortaya koydu.

Portekizli futbolcunun adı Galatasaray ile bir kez daha anılmaya başladı.

Rafa Silva krizi sadece Beşiktaş'ı değil tüm Türk futbol kamuoyunun gündeminde...



OKAN BURUK VETO ETTİ

Yakın bir süre önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Galatasaray, ancak Rafa'nın formasını alır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak mevcut durumda formasını bile istemeyen bir Galatasaray var.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da veto ettiği Portekizli isim için Galatasaray'ın herhangi bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.