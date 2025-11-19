PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Rafa Silva kararı!

Galatasaray, adı bir kez daha sarı kırmızılılar ile anılan Rafa Silva için "Ondan bize de hayır gelmez" görüşünde...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Rafa Silva kararı!

Rafa Silva krizi sadece Beşiktaş'ı değil tüm Türk futbol kamuoyunun gündeminde...

Portekizli futbolcunun adı Galatasaray ile bir kez daha anılmaya başladı.

İlk iddialarda "Neden olmasın" tavrında olan sarı-kırmızılı yönetim bu kez Rafa konusuna pek sıcak bakmayıp "Yaşadığı sorunlar ortada. Bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez" görüşünü ortaya koydu.


OKAN BURUK VETO ETTİ

Yakın bir süre önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Galatasaray, ancak Rafa'nın formasını alır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak mevcut durumda formasını bile istemeyen bir Galatasaray var.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da veto ettiği Portekizli isim için Galatasaray'ın herhangi bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.

