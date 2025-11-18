Real Madrid'in süper yıldızı Galatasaray'a!

Sarı kırmızılıların dev yıldızı, çıktığı 12 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı. 808 dakika sahada kalıp takımının en önemli figürlerinden biri olmayı başardı.

SAKATLIĞI NETLEŞTİ

Nijeryalı golcünün Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giyemeyeceği bildirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'daki oynanacak olan U.S Gilloise ve ligde 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisini kaçırma olasılığının da yüksek olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Galatasaray için yine çok önemli olan 5 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco deplasmanında da Osimhen'in olmama ihtimali keyifleri iyice kaçırdı.

Yapılacak kontroller sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süresinin netleşmesi bekleniyor.