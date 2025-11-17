Tedesco'dan Anderson Talisca kararı





EN-NESYRI YORGUN DÖNECEK



Tedesco'nun Talisca'yı santrfor olarak oynatmasının ana sebeplerinden biri Kayseri karşısında oynanan oyun ve Youssef En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan yorgun olarak dönecek olması.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN