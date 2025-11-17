PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco'dan Anderson Talisca kararı

Domenico Tedesco, milli ara sonrasında oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesinde de ileri uçta Anderson Talisca'yı görevlendirecek.

Giriş Tarihi:
Tedesco'dan Anderson Talisca kararı
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ideal 11'ini büyük ölçüde belirlese de ileri uçta henüz istediği istikrarı yakalayamadı.

İtalyan çalıştırıcı, Jhon Duran'ın henüz hazır olmaması Nesyri'nin de düşük performansı nedeniyle bu bölgede zaman zaman Anderson Talisca'yı tercih ediyor.

Milli ara öncesinde oynanan son Kayserispor mücadelesinde de Brezilyalı yıldızı ileri uçta görevlendirmişti. Talisca'nın olduğu senaryoda sahaya 4-1-4-1 dizilimiyle çıkan Tedesco, bu sistemden Rize'de vazgeçmeyecek ve sambacıyı gol ayağı olarak yine santrfor bölgesinde değerlendirecek.



EN-NESYRI YORGUN DÖNECEK

Tedesco'nun Talisca'yı santrfor olarak oynatmasının ana sebeplerinden biri Kayseri karşısında oynanan oyun ve Youssef En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan yorgun olarak dönecek olması.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
Türk Telekom
CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular
Böcek ailesinin zehirlendiği faciada 48 saatlik muamma! Gözaltı sayısı artıyor
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
D&R
CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı: Müdür ve ağabeyi tutuklandı
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Savcılık açıkladı: Bahis soruşturması genişliyor!
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak