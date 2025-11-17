PODCAST CANLI YAYIN

Portekiz'de Rafa Silva yorumu

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giymiş eski Portekizli yıldız Maniche, Rafa Silva'nın Portekiz devinin ihtiyaç duyduğu oyuncu tipine tamamen uyduğunu ifade etti.

Portekiz'de Rafa Silva yorumu
Beşiktaş'ta milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada en çok konuşulan konu Rafa Silva'nın geleceği…

Portekizli oyuncunun menajerlik şirketi, 32 yaşındaki yıldızın artık önceki performansını sergileyemediğini düşündüğü için takımdan ayrılmak istediğini ve ayrılığa onay verilmesi hâlinde kontrattaki tüm haklarından feragat edeceğini duyurdu.

CNN Portekiz'de yayımlanan Maisfutebol programında konuşan eski Portekizli yıldız Maniche, hemşehrisi Rafa Silva hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.



"JOSE'YE DESTEK SAĞLAR"

Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Chelsea ve Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giyen 48 yaşındaki eski futbolcu, Türkiye'nin Portekiz'e karakter olarak en çok benzeyen ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bir Portekizli, İstanbul'da Berlin ya da Londra'ya kıyasla çok daha huzurlu olur. Rafa, Benfica'nın aradığı oyuncu profiline tam uyuyor. Geri dönerse teknik direktör Mourinho'nun oyun düzenine önemli katkı sağlayabilir" dedi. Deneyimli isim, Beşiktaş'taki süreci de yakından izlediğini aktardı.

