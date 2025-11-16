PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Rafa Silva yine antrenmana katılmadı!

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu günün iki idmanında da yer almadı.

Siyah-beyazlılarda sabah idmanı öncesi hareketlilik yaşandı. Rafa Silva, güne erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ancak günün ilk programı olan salon antrenmanına katılmadı.

AKŞAM ANTRENMANINA DA ÇIKMADI

Portekizli yıldızın durumu, günün ikinci antrenmanında da değişmedi. Rafa Silva, akşam idmanında da sahaya çıkmadı.

Beşiktaş cephesinden edinilen bilgilere göre 32 yaşındaki oyuncu, yaşadığı ağrıları gerekçe göstererek antrenmanda yer almadı.

NECİP VE MUSTAFA DA YOKTU

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da akşam antrenmanına katılamayan diğer isimler oldu. Beşiktaş'ta sağlık ekibi, üç futbolcunun durumunu yakın takibe almış durumda.

