Beşiktaş'ta Rafa Silva yine antrenmana katılmadı!

Siyah-beyazlılarda sabah idmanı öncesi hareketlilik yaşandı. Rafa Silva , güne erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ancak günün ilk programı olan salon antrenmanına katılmadı.

Portekizli yıldızın durumu, günün ikinci antrenmanında da değişmedi. Rafa Silva , akşam idmanında da sahaya çıkmadı.

Rafa Silva (AA)

NECİP VE MUSTAFA DA YOKTU

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da akşam antrenmanına katılamayan diğer isimler oldu. Beşiktaş'ta sağlık ekibi, üç futbolcunun durumunu yakın takibe almış durumda.