MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri nedir? 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçları şifresiz takip

Futbolseverler ise Türkiye–Bulgaristan maçının canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merakla araştırıyor. Peki Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? Milli maç şifresiz nasıl izlenir? İşte canlı yayın linki!
TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Türkiye-Bulgaristan Maçı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 2026 Dünya Kupasi Eleme maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.