MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri nedir? 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçları şifresiz takip

(Kaynak: AA)

MİLLİ TAKIM İKİNCİ SIRADA

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele ettiği E Grubu'nda topladığı 9 puanla ikinci basamakta yer alıyor. Grubun zirvesinde 12 puanla İspanya bulunurken, Gürcistan 3 puanla üçüncülüğünü koruyor. Bulgaristan ise henüz puan alamadığı için grubun son sırasında yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM 646. MAÇINA HAZIRLANIYOR

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk ederken tarihinin 646'ncı karşılaşmasına çıkacak.

Cumhuriyet tarihindeki 102 yıllık süreçte ay-yıldızlı ekip, 358'i resmi, 287'si özel olmak üzere 645 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere toplam 254 galibiyet elde eden milliler, 150 kez berabere kaldı ve 241 mücadelede sahadan mağlup ayrıldı.

Toplamda 277 deplasman, 278 iç saha ve 90 tarafsız saha maçına çıkan Türkiye, 3'ü hükmen galibiyet sonucu olmak üzere rakip filelere 891 gol gönderirken kalesinde 924 gol gördü.

Milli takım bugüne dek 92 farklı ülke ile karşı karşıya geldi. Oynanan 645 müsabakanın 559'u Avrupa ekiplerine karşı yapılırken; Asya temsilcileriyle 34, Afrika takımlarıyla 24, Amerika kıtası ekipleriyle 25 ve Okyanusya takımlarıyla 3 karşılaşma gerçekleştirildi.