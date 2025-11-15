PODCAST CANLI YAYIN

Mauro Icardi'den itiraf! "Zor dönemi atlattık"

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin’de kız arkadaşı China Suarez’in konuk olduğu televizyon programına sürpriz bir şekilde katılarak hem özel yaşamı hem de Galatasaray günleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Mauro Icardi'den itiraf! "Zor dönemi atlattık"

China Suarez, sunucu Mario Pergolini'nin programında soruları yanıtlarken, Mauro Icardi elinde Galatasaray formasıyla stüdyoya girdi. Arjantinli yıldızın formayı Pergolini'ye hediye etmesi programda keyifli anlara sahne oldu.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

"ÖNCE BOŞANMA SÜRECİ BİTMELİ"

Sunucunun "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna Icardi önce gülerek karşılık verdi, ardından şu ifadeleri kullandı: "Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026'nın mart ayında sonuçlanacak."

Pergolini'nin "Boşanma kesinleşince ne yapacaksınız?" sorusuna ise yıldız oyuncu; "Kesinlikle kutlayacağız." yanıtını verdi.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

EVLİLİK MESAJI: "BOŞANDIKTAN SONRA PLANLAYACAĞIZ"

Pergolini'nin "Sen evlenmek istiyor musun?" sorusu üzerine Icardi; "Boşandıktan sonra planlamaya başlayacağız." dedi.

Bu sözler üzerine China Suarez, şaşkınlığını gizleyemeyerek; "Bu büyük bir adım, çünkü bu konu hakkında pek konuşmayız." ifadesini kullandı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ: "ZOR BİR DÖNEMİ ATLATTIK"

Programda Galatasaray'daki dönemine de değinen Icardi, kulüple ilgili şu sözleri söyledi: "Galatasaray'a geldiğim ilk yıl kulüp çok zor bir dönemden geçiyordu. Ekonomik ve sportif olarak sıkıntılı bir süreçti. Attığım goller ve kurduğumuz takımla bu durumu tersine çevirdik. Şu an kulüp çok iyi bir konumda."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Tarım ilacı şüphesi
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı: Milli davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
İzmir'de su krizi büyüyor: Kesinti tarihi uzatıldı
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
İpuçları bizden tahmin etmesi sizden! Fotoğraftaki ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı