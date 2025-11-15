Mauro Icardi'den itiraf! "Zor dönemi atlattık"

China Suarez, sunucu Mario Pergolini'nin programında soruları yanıtlarken, Mauro Icardi elinde Galatasaray formasıyla stüdyoya girdi. Arjantinli yıldızın formayı Pergolini'ye hediye etmesi programda keyifli anlara sahne oldu.
"ÖNCE BOŞANMA SÜRECİ BİTMELİ"
Sunucunun "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna Icardi önce gülerek karşılık verdi, ardından şu ifadeleri kullandı: "Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026'nın mart ayında sonuçlanacak."
Pergolini'nin "Boşanma kesinleşince ne yapacaksınız?" sorusuna ise yıldız oyuncu; "Kesinlikle kutlayacağız." yanıtını verdi.
EVLİLİK MESAJI: "BOŞANDIKTAN SONRA PLANLAYACAĞIZ"
Pergolini'nin "Sen evlenmek istiyor musun?" sorusu üzerine Icardi; "Boşandıktan sonra planlamaya başlayacağız." dedi.
Bu sözler üzerine China Suarez, şaşkınlığını gizleyemeyerek; "Bu büyük bir adım, çünkü bu konu hakkında pek konuşmayız." ifadesini kullandı.