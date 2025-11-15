Mauro Icardi'den itiraf! "Zor dönemi atlattık"

Mauro Icardi (AA)

GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ: "ZOR BİR DÖNEMİ ATLATTIK"

Programda Galatasaray'daki dönemine de değinen Icardi, kulüple ilgili şu sözleri söyledi: "Galatasaray'a geldiğim ilk yıl kulüp çok zor bir dönemden geçiyordu. Ekonomik ve sportif olarak sıkıntılı bir süreçti. Attığım goller ve kurduğumuz takımla bu durumu tersine çevirdik. Şu an kulüp çok iyi bir konumda."