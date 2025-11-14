Galatasaray'dan Singo için net karar!

Victor Osimhen'i takip eden Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızını daha listelerine aldı: Wilfried Singo.
Singo'nun Ajax maçındaki performansı, Premier Lig kulüplerini çok etkiledi. Başta Liverpool olmak üzere Manchester United ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı verdi.
Fildişili savunmacı, Avrupa'daki Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.
Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray, Singo'nun ayrılığına kesinlikle izin vermek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk sezon sonunda Singo için sadece 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle ayrılığa izin verecek.
24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesinde ikinci yıl için de 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.