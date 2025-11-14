PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Singo için net karar!

Galatasaray, Avrupa'dan artan ilginin ardından Wilfried Singo için kararını verdi. 24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesinde ikinci yıl için de 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Singo için net karar!
Victor Osimhen'i takip eden Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızını daha listelerine aldı: Wilfried Singo.

Singo'nun Ajax maçındaki performansı, Premier Lig kulüplerini çok etkiledi. Başta Liverpool olmak üzere Manchester United ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı verdi.

Fildişili savunmacı, Avrupa'daki Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.



Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray, Singo'nun ayrılığına kesinlikle izin vermek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk sezon sonunda Singo için sadece 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle ayrılığa izin verecek.

24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesinde ikinci yıl için de 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Icardi için flaş transfer iddiası!Icardi için flaş transfer iddiası!
Icardi için flaş transfer iddiası!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Türk Telekom
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında
Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 alçaklığına tepki: Gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz
Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?
İlk vukuatı değil! Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü
Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek | Cenaze programı belli oldu
Hafta sonu kar yağacak mı? MGM’den 6 il için sarı kodlu şiddetli kar uyarısı: O saat aralığında pik yapacak
Hırvatistan'da şehit olan Hasan Bahar'ın Muğla'da ölümden döndüğü ortaya çıktı
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilotumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?