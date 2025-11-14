Galatasaray'dan Singo için net karar!





Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray, Singo'nun ayrılığına kesinlikle izin vermek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk sezon sonunda Singo için sadece 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle ayrılığa izin verecek.



24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesinde ikinci yıl için de 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.