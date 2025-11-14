PODCAST CANLI YAYIN

Icardi için flaş transfer iddiası!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için transfer iddiaları devam ediyor. Bu sezon 15 resmi maçta oynayan Mauro Icardi, ligde 11 maçta 6 gol atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta fileleri havalandıramadı.

Icardi için flaş transfer iddiası!
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi için şu ana kadar NEOM SC ve AC Milan'ın teklifleri olduğu gündeme gelse de asıl önemli olan eski eşi Wanda Nara ile boşandıktan sonra kızlarına olan özlemi.

Kızlarının Wanda Nara ile Buenos Aires'te kalması nedeniyle onları çok nadiren gören ve psikolojik olarak bunun zorluğunu yaşayan Icardi, ülkesi Arjantin'e veya ülkesine yakın bir kulübe gitmek isteyebilir.



ICARDI'NİN MENAJERİNDEN BİLGİ İSTENDİ

Bu bilgiyi alan Arjantin kulübü Estudiantes La Plata'nın Başkanı Juan Sebastian Veron, Icardi'nin talepleriyle ilgili menajerinden bilgi istedi. Ayrıca, Meksika kulübü Club America da Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi ancak sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadı.

