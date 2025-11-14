Icardi için flaş transfer iddiası!

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi için şu ana kadar NEOM SC ve AC Milan'ın teklifleri olduğu gündeme gelse de asıl önemli olan eski eşi Wanda Nara ile boşandıktan sonra kızlarına olan özlemi.



Kızlarının Wanda Nara ile Buenos Aires'te kalması nedeniyle onları çok nadiren gören ve psikolojik olarak bunun zorluğunu yaşayan Icardi, ülkesi Arjantin'e veya ülkesine yakın bir kulübe gitmek isteyebilir.