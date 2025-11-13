PODCAST CANLI YAYIN

Tuncay Şanlı resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, eski milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı’nın, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde geliştirme direktörü olarak göreve başladığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada;

"Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, futbol akademimiz bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, futbol akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz." denildi.

Sarı lacivertlilerden Tuncay Şanlı için hoş geldin paylaşımı yapılırken, "Evine tekrar hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadeleri yer aldı.

