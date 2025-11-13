Karşılaşmanın 33. dakikasında sahneye çıkan Barnabas Varga, yaptığı düzgün vuruşla Macaristan'a üç puanı getiren golü kaydetti.

Macaristan'ın önemli isimlerinden, Galatasaray forması giyen Roland Sallai, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

MACARİSTAN İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Macarlar puanını 8'e yükseltti ve grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Ermeniler ise 3 puanla son sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ

Grupta gelecek hafta Macaristan, sahasında İrlanda'yı ağırlayacak. Ermenistan ise güçlü rakibi Portekiz deplasmanına çıkacak.