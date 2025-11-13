PODCAST CANLI YAYIN

Sallai ikinci sıraya uçtu! Ermenistan - Macaristan: 0-1 | MAÇ SONUCUI

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 5. maçında Macaristan, deplasmanda Ermenistan’a konuk oldu. Vazgen Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Sallai ikinci sıraya uçtu! Ermenistan - Macaristan: 0-1 | MAÇ SONUCUI

Karşılaşmanın 33. dakikasında sahneye çıkan Barnabas Varga, yaptığı düzgün vuruşla Macaristan'a üç puanı getiren golü kaydetti.

Macaristan'ın önemli isimlerinden, Galatasaray forması giyen Roland Sallai, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

MACARİSTAN İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Macarlar puanını 8'e yükseltti ve grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Ermeniler ise 3 puanla son sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ

Grupta gelecek hafta Macaristan, sahasında İrlanda'yı ağırlayacak. Ermenistan ise güçlü rakibi Portekiz deplasmanına çıkacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Bakan Yumaklı açıkladı: 1 pilotumuz şehit oldu
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan Koca Yusuf Ankara'da
C130 faciası sonrası Yunan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım
İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı
Türk Telekom
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim