Mücadelenin ilk bölümünde skor üretemeyen Norveç, ikinci yarıyla birlikte adeta patlama yaptı. 50. dakikada Alexander Sörloth takımını öne geçirdi. Yıldız golcü, sadece 2 dakika sonra bir kez daha topu ağlara yollayarak farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde bu kez sahneye Erling Haaland çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Norveç'in süper yıldızı 62. dakikada bir kez daha ağları sarsarak durumu 4-0 yaptı ve maçı fiilen kopardı.

Konuk takım Estonya, 64. dakikada Robi Saarma ile skoru 4-1'e taşıdı ancak bu gol geri dönüş için yeterli olmadı.

NORVEÇ PUANINI 21'E YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Norveç puanını 21'e yükselterek grupta iddiasını sürdürdü. Estonya ise 4 puanda kaldı. Norveç, gruptaki son maçında güçlü rakibi İtalya'ya konuk olacak.