Halil Umut Meler Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti

Mısır Süper Kupa Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı. Türk hakem üçlüsü, final mücadelesinde gösterdikleri başarılı yönetimle futbol otoritelerinden tam not aldı.

AL AHLY KUPAYI KAZANDI

Mısır futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getiren finalde kazanan Al Ahly oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak 2025 Mısır Süper Kupası'nın sahibi oldu. Zamalek, karşılaşmanın genelinde etkili bir performans sergileyemedi ve kupayı ezeli rakibine kaptırdı.

MELER'E ULUSLARARASI TAKDİR

Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri, Halil Umut Meler ve ekibine finaldeki disiplinli yönetimleri nedeniyle teşekkür etti. Uluslararası platformlarda sık sık görev alan Meler, son dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemeleri gibi önemli karşılaşmalarda da görev yapmıştı.