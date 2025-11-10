PODCAST CANLI YAYIN

Halil Umut Meler Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Mısır Futbol Federasyonu’nun özel davetiyle büyük bir organizasyonda görev aldı. Deneyimli hakem, Al Ahly ile Zamalek arasında oynanan 2025 Mısır Süper Kupa Finali’nde düdük çaldı.

Giriş Tarihi:
Halil Umut Meler Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti

Mısır Süper Kupa Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı. Türk hakem üçlüsü, final mücadelesinde gösterdikleri başarılı yönetimle futbol otoritelerinden tam not aldı.

AL AHLY KUPAYI KAZANDI

Mısır futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getiren finalde kazanan Al Ahly oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak 2025 Mısır Süper Kupası'nın sahibi oldu. Zamalek, karşılaşmanın genelinde etkili bir performans sergileyemedi ve kupayı ezeli rakibine kaptırdı.

MELER'E ULUSLARARASI TAKDİR

Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri, Halil Umut Meler ve ekibine finaldeki disiplinli yönetimleri nedeniyle teşekkür etti. Uluslararası platformlarda sık sık görev alan Meler, son dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemeleri gibi önemli karşılaşmalarda da görev yapmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Görüşmesi sona erdi | Sezar yaptırımları askıya alındı
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
D&R
Balıkesir yine sallandı! AFAD şiddetini 4.9 olarak açıkladı: Deprem uzmanı Ersoy'dan kritik değerlendirme
İdefix
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat