Real Madrid'de ayın futbolcusu Arda Güler

Arda Güler (AA)

"UMARIM TÜM KUPALARI KAZANIRIZ"

Real Madrid'in internet sitesine açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız." dedi.

Arda sözlerine şöyle devam etti:

"Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli."

İspanya LaLiga'da hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçıyla ilgili ise genç futbolcu, "Zorlu bir maç bekliyoruz ama her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Kazanıp milli maç arasına üç puanla girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.