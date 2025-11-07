Real Madrid'de ayın futbolcusu Arda Güler

İspanya'da rüzgar gibi esen Arda Güler, Real Madrid'de fark yaratmaya devam ediyor. Genç futbolcu, performansıyla kulüpte önemli bir başarıya imza atarak takımdaki tüm yıldızları geride bırakmayı başardı.
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, son dönemde gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
ALONSO İLE KENDİNİ BULDU
Geçtiğimiz sezonlarda hocası Ancelotti'den yeteri kadar şans bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımın orta sahasındaki bir numaralı isim oldu.
Genç yıldız, bu sezon Real Madrid'in birçok maçında ilk 11'de kendisine yer buldu.
AYIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Arda Güler, ayın oyuncusu oldu. Milli futbolcu, ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.