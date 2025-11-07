PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid'de ayın futbolcusu Arda Güler

Real Madrid, genç yıldız Arda Güler’in ekim ayında gösterdiği performansla takımın “Ayın Oyuncusu” seçildiğini açıkladı. Milli futbolcu, form grafiğini yükselterek bu ödüle layık görüldü.

İspanya'da rüzgar gibi esen Arda Güler, Real Madrid'de fark yaratmaya devam ediyor. Genç futbolcu, performansıyla kulüpte önemli bir başarıya imza atarak takımdaki tüm yıldızları geride bırakmayı başardı.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, son dönemde gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ALONSO İLE KENDİNİ BULDU

Geçtiğimiz sezonlarda hocası Ancelotti'den yeteri kadar şans bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımın orta sahasındaki bir numaralı isim oldu.

Genç yıldız, bu sezon Real Madrid'in birçok maçında ilk 11'de kendisine yer buldu.

AYIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Arda Güler, ayın oyuncusu oldu. Milli futbolcu, ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

"UMARIM TÜM KUPALARI KAZANIRIZ"

Real Madrid'in internet sitesine açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız." dedi.

Arda sözlerine şöyle devam etti:
"Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli."

İspanya LaLiga'da hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçıyla ilgili ise genç futbolcu, "Zorlu bir maç bekliyoruz ama her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Kazanıp milli maç arasına üç puanla girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon şu ana kadar Real Madrid formasıyla 15 maça çıktı. Milli futbolcu, 3 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı.

