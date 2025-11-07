Fenerbahçe'ye genç bir yetenek daha! Devin Özek soluğu Almanya'da aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de bir yandan da ocak transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Fred ve Sebastian Szymanski'nin performanslarından memnun olmaması sebebiyle orta sahaya bir takviye istediği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, transferde önceliği bu mevkiye verdi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde de bir orta saha transferi hedefleyen Fenerbahçe, istediği şartlarda bir futbolcu bulamayınca planlarını ocak ayına ertelemişti.