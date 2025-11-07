Fenerbahçe'ye genç bir yetenek daha! Devin Özek soluğu Almanya'da aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de bir yandan da ocak transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Fred ve Sebastian Szymanski'nin performanslarından memnun olmaması sebebiyle orta sahaya bir takviye istediği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, transferde önceliği bu mevkiye verdi.
Yaz transfer döneminin son günlerinde de bir orta saha transferi hedefleyen Fenerbahçe, istediği şartlarda bir futbolcu bulamayınca planlarını ocak ayına ertelemişti.
FRED'İN DÜŞEN PERFORMANSI TRANSFERİ HIZLANDIRDI
Zaten eksik olduğu düşünülen 8 numara rotasyonunda, ilk sırada yer alan Fred'in performans olarak geçtiğimiz iki sezonun oldukça altında kalması, Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu.
HEDEF: UMUT TOHUMCU
Devre arasında bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Bundesliga'da forma giyen gurbetçi futbolcu için harekete geçtiği öne sürüldü.
TransferFeed'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki orta saha Umut Tohumcu'yu transfer etmek istiyor.
Haberde, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Devin Özek'in, transfer görüşmelerini yürütmek için Almanya'ya gittiği ve Hoffenheim yetkililerine Umut Tohumcu için taleplerini sorduğu aktarıldı.
Alman ekibinde son dönemde yedek kulübesine hapsolan Umut'un, ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.