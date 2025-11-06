Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu

Sezon başında Okan Buruk'un yoğun talebine rağmen sol stoper takviyesini gerçekleştiremeyen Galatasaray yönetimi ara transfer için harekete geçti. Bu sezon üst seviye bir performans sergileyen Abdülkerim'in rotasyonda tek kalmasından dolayı devre arasında sol ayaklı stoper almayı planlayan sarı-kırmızılılarda rota Fransa'ya çevrildi.



Aslan’ın hedefi Salisu (Takvim.com.tr)

803 DAKİKA FORMA GİYDİ

Yönetimin Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu'yu yakından takip ettiği bildirildi. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 9 maça çıktı ve 803 dakikada görev yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Salisu 2023 yılında 15 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.



