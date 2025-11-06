PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu

Rotasyonda Abdülkerim’in tek kalmasından dolayı sol ayaklı stoper almak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın Monaco formasını giyen Mohammed Salisu ile ilgilendiği öğrenildi

Sezon başında Okan Buruk'un yoğun talebine rağmen sol stoper takviyesini gerçekleştiremeyen Galatasaray yönetimi ara transfer için harekete geçti. Bu sezon üst seviye bir performans sergileyen Abdülkerim'in rotasyonda tek kalmasından dolayı devre arasında sol ayaklı stoper almayı planlayan sarı-kırmızılılarda rota Fransa'ya çevrildi.

803 DAKİKA FORMA GİYDİ
Yönetimin Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu'yu yakından takip ettiği bildirildi. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 9 maça çıktı ve 803 dakikada görev yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Salisu 2023 yılında 15 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.

Sezon başında Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın iyi ilişkiler içinde olduğu Fransız kulübüyle kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR
Atletik özellikleri ve güçlü fiziği ile ön plana çıkan Mohammed Salisu'yla bazı İspanyol kulüplerinin de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız futbolcu için Monaco'nun 15 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında

