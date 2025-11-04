PODCAST CANLI YAYIN

Singo Ajax maçında formaya yakın

Galatasaray'da Ajax maçı öncesi savunma hattı netleşiyor. Singo formaya yakın, Sanchez geri dönüyor, Jakobs ise hastalığını atlatıp yeniden ilk 11'de olacak.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Ajax deplasmanı öncesi savunma hattı şekilleniyor. Trabzonspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, 11'deki yerine geri dönecek.

Sağ bekte ise Sallai ile Singo arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor. Okan Buruk'un, son antrenman performanslarına göre Singo'yu ilk 11'de başlatmaya yakın olduğu öğrenildi.


Geçtiğimiz hafta yüksek ateş nedeniyle Trabzon karşısında kulübede oturan Jakobs da Ajax maçında yeniden ilk 11'e dönecek.

Savunmada Uğurcan ve Abdülkerim'in yerleri garanti görünüyor.

Okan Buruk Ajax'ta zafer peşinde!

