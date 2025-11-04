Galatasaray'da Ajax deplasmanı öncesi savunma hattı şekilleniyor. Trabzonspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, 11'deki yerine geri dönecek.

Sağ bekte ise Sallai ile Singo arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor. Okan Buruk'un, son antrenman performanslarına göre Singo'yu ilk 11'de başlatmaya yakın olduğu öğrenildi.