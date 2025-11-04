Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazı CAS tarafından haklı bulundu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar Taha Akgül Spor Komplesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı

Milli güreşçi Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası almıştı. 1 Temmuz 2024'ten itibaren 30 Haziran 2028'e kadar güreş müsabakalarından men edilmişti. Kayaalp'in CAS'a yapmış olduğu itirazdan sonra haklı olduğuna karar verildi ve 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönebilecek.

"HEPSİNDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"



Yaşadığı talihsiz olay ne kadar üzücü olsa da mücadelesinden asla vazgeçmediğini belirten Kayaalp, "Paris 2024 Olimpiyatları'ndan önce bu olay başıma geldiğinde inanın çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. O kadar hayal kırıklığına uğradım ki 5 gün boyunca doğru düzgün ne yemek yiyebildim ne de bir bardak su içebildim. Bu sürecin beni çok yıpratacağının farkındaydım. Ama mücadele etmek için de elimden geleni yapmak istiyordum. Çünkü kasıtlı bir şey yapmadığımı ispatlamam gerekiyordu. 20 yıldır milli takımdayız, 30 yıla yakındır bu sporu yapıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada testlerimizi verip, Allah'a şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık" şeklinde konuştu.

Rıza Kayaalp

"TEDAVİM İÇİN ALDIĞIMI İSPATLADIM"



Spor Tahkim Mahkemesi'nde kendisinin, doktorlarının ve tanıkların geniş çaplı bir savunma verdiklerini anlatan Rıza Kayaalp, "Doktorlarla konuştum, raporum var, mesajlarım var. Vastarel isminde bir ilaç. Performansıma aspirin kadar katkısı olmayan bir şey. Bunu da özellikle vurgulamak istiyordum. Bunun sonucunda hukuken büyük bir mücadeleye girdik. Bize, ITA tarafından 4 yıl ceza verilmişti, bunu CAS'a taşıdık. CAS'ta doktorlarımız, bizler, tanıklar, inanın sabahtan akşama kadar her türlü sorguya maruz kaldık. Çapraz sorgu da dahil sorgulandık. Bunun sonucunda da Allah'a şükürler olsun haklı olduğumuz kanıtlandı. Bunun sevinci ve mutluluğunu yaşıyorum. 1 Ocak'tan itibaren de istediğim takdirde spora devam edebilirim. Buradaki en önemli konu, benim kendimi orada açıklayabilmem. Bu dava sürecini kazanmam beni çok mutlu etti. Güreşte dünyanın en çok madalya kazanan bir sporcusu olarak, böyle bir işi bilinçli şekilde yapmadığımı ispatladım. Tedavim için aldığımı ispatladım" dedi.

TAHA AKGÜL: "KARİYERİNİ TAM ZİRVEDE BIRAKACAKKEN; NEDEN BÖYLE BİR ÇABA İÇERİSİNE GİRSİN"

Akgül, "Allah'a şükür müjdeli, sevinçli bir haberle karşınıza geldik. CAS'tan istediğimiz sonuç geldi. Kulağındaki bir rahatsızlıktan ötürü kullandığı bir üründen dolayı talihsizlik yaşadı. Tertemiz bir kariyer, 30 senelik tarihi rekorlar. 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası, sayısız defa verilmiş numuneler ve hepsi de tertemiz. Böyle bir sporcu son olimpiyatlarında kariyerini tam zirvede bırakacakken, neden böyle bir çaba içerisine girsin ya da neden böyle bir hata yapsın? Bizler, özellikle sporculuk hayatımızda inanın içtiğimiz her suyu, yediğimiz her yemeği kontrol eden insanlarız" şeklinde konuştu.

ABDULLAH ÇAKMAR: " BUGÜN BAYRAM YAŞIYORUZ"

"Kariyerinde 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası bulunan efsane güreşçimiz, takım kaptanımız Rıza Kayaalp bugün bize gerçekten çok mutlu bir haber verdi. Bugün bayram yaşıyoruz. 2028'e kadar yapacağı güreş hayatında biz her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı