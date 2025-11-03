Dursun Özbek'ten Ajax maçı için açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yılın Frankofon Şahsiyet ödülünü aldı.



Özbek, ödülü almasının ardından Galatasaray Lisesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"



Aldığı ödül ile ilgili konuşan Özbek, "Çok sevinçliyim. Galatasaray'da göreve geldikten sonra yaptıklarımız büyük ölçüde etkiledi. Çok onur verici bir onur ve Galatasaray'a da yakışır. Takdir edilmek güzel bir şey. Arkadaşlarımla Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Takdir edildiği için hem şahsım hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.