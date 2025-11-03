Beşiktaş'ta ayrılık KAP'a bildirildi

Beşiktaş, genel müdür Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil AYGÜL ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın AYGÜL'e şirketimize katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
