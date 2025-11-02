Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! "Umursamıyorum"

Tedesco, mücadelede geri düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını söyleyerek; "2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine ateşli bir deplasmanda, rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum." dedi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Tedesco şu sözleri kullandı: "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

Domenico Tedesco (AA)

"HER GOL ÖNEMLİYDİ"

Hangi gole daha çok sevindiği sorulan Tedesco, her golün değerli olduğunu vurgulayarak; "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmemekti. Her gol ayrıca değerliydi." diye konuştu.