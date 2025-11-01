PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonsporlu futbolculardan beraberlik yorumları! "Yarışın içindeyiz"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 0-0 sona ererken, bordo-mavili oyuncular maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'un Ukraynalı savunmacısı Arseniy Batagov, takım arkadaşlarını tebrik ederek önemli bir sonuca imza attıklarını söyledi. Genç oyuncu, "Bugün takım olarak iyi bir maç çıkardık. Herkes yüzde yüzünü verdi. Deplasmanda Galatasaray ile oynamak kolay değil. Gerçekten kaliteli ve ünlü oyunculardan kurulu bir takım ama biz çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

wagner Pina (AA)wagner Pina (AA)

WAGNER PINA: "ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDEYİZ"

Karşılaşma sonrası konuşan bordo-mavilerin sağ beki Wagner Pina, her iki takımın da galibiyete yakın olduğunu söyledi. Pina, "Bence iyi bir maç çıkardık, rakibimiz de iyi oynadı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi ve şaşırtıcı olmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Hedefimiz şampiyonluk yarışı içinde olmak. Böyle devam edersek bu yarışın içinde olacağız." dedi.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

ANDRE ONANA: "BU 1 PUAN BİZE ENERJİ VERECEK"

Trabzonspor kalecisi Andre Onana ise alınan 1 puanın moral açısından önemli olduğunu vurguladı. Kamerunlu file bekçisi, "Kendi adımıza iyi bir maçtı. Bu 1 puan bize moral verecek, gelişmek için enerji katacak. Önemli bir rakibe karşı oynadık, takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Geliş amacımız kazanmaktı ama bu sonuç da gelecek adına önemli kazanımlar sağlayacak." şeklinde konuştu.

