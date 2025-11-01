PODCAST CANLI YAYIN

Kaplanlar'ın yükselişi sürüyor! Norwich City - Hull City: 0-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Championship’in 13. haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Norwich City ile karşılaştı. Carrow Road’daki mücadeleden 2-0 galip ayrılan Hull City, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Karşılaşmanın golleri 49. dakikada Joe Gelhardt ve 87. dakikada Darko Gyabi’den geldi.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City son dönemde form grafiğini yükseltti. Ligde son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-siyahlılar, Norwich karşılaşmasıyla birlikte bu süreçteki 4. galibiyetini elde etti ve dikkatleri üzerine çekti.

SÜPER LİG'İN ESKİLERİ DE OYNADI

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Amir Hadziahmetovic, ikinci yarının başında kenara geldi. Enis Destan ise 84. dakikada oyuna dahil olarak süre buldu.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Hull City, playoff hattına doğru emin adımlarla ilerliyor. Norwich City ise 8 puanda kaldı ve düşüşünü sürdürdü.
Önümüzdeki haftada Hull City, Derby County deplasmanına çıkacak. Norwich City ise Sheffield Wednesday ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

