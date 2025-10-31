PODCAST CANLI YAYIN

Nicolo Zaniolo için Udinese'den bonservis açıklaması

Galatasaray’dan sezon başında Udinese’ye kiralanan Nicolo Zaniolo, yeniden formunu yakalamaya başladı. 2026 Dünya Kupası’nda İtalya formasını giymek isteyen yıldız oyuncu, bu hedef doğrultusunda ülkesine dönmüş ve Serie A temsilcisine imza atmıştı. Son haftalarda performansını yukarı taşıyan Zaniolo, çıkışını sürdürerek dikkatleri yeniden üzerine çekti.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz hafta Juventus'a attığı golle adından söz ettirdi. Bu sezon Udinese formasıyla 8 karşılaşmada görev alan Zaniolo, 3 gol kaydetti. Gösterdiği performans, onu Serie A'da haftanın ilk 11'ine taşırken, İtalyan basını da milli oyuncuyu öne çıkardı.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

İNLER'DEN ÖVGÜ: "OLGUN VE PROFESYONEL"

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Zaniolo'nun yükselen grafiğinden memnun olduklarını dile getirdi. İnler, "Zaniolo özel ve büyük bir oyuncu. Çok olgun, çok profesyonel. Udinese'de olmak onun da şansı. Hazır geldi ve her gün gelişmeye devam ediyor. Serie A çok fiziksel ve taktiksel bir lig; attığı golle bunun üstesinden geldiğini gösterdi." sözleriyle oyuncuyu övdü.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

SATIN ALMA OPSİYONU GÜNDEMDE

Performansıyla dikkat çeken Zaniolo için sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye girip girmeyeceği merak konusu. İnler, bu konuda net mesaj verdi:
"Oyuncu iyi performans verir, kulüpler anlaşır ve kendisi de isterse transfer gerçekleşir. Şu an kiralık, ancak Udinese'nin satın alma opsiyon hakkı var."

Nicolo Zaniolo (AP)Nicolo Zaniolo (AP)

GALATASARAY ANLAŞMASINDAKİ ŞARTLAR

Galatasaray ile Udinese arasında yapılan anlaşmaya göre Zaniolo'nun sözleşmesinde iki farklı satın alma maddesi bulunuyor. İtalyan ekibi, ya 10 milyon euroluk bedelle bonservisi alabiliyor, ya da 5 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 50 pay formülünü kullanabiliyor.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

FORMUNU YÜKSELTİYOR

Udinese'de maç ritmini artıran ve skor katkısı sağlayan Zaniolo, sezon sonuna kadar göstereceği performansla hem kulübünün kararını hem de milli takım geleceğini belirleyecek.

