26 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz hafta Juventus'a attığı golle adından söz ettirdi. Bu sezon Udinese formasıyla 8 karşılaşmada görev alan Zaniolo, 3 gol kaydetti. Gösterdiği performans, onu Serie A'da haftanın ilk 11'ine taşırken, İtalyan basını da milli oyuncuyu öne çıkardı.
İNLER'DEN ÖVGÜ: "OLGUN VE PROFESYONEL"
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Zaniolo'nun yükselen grafiğinden memnun olduklarını dile getirdi. İnler, "Zaniolo özel ve büyük bir oyuncu. Çok olgun, çok profesyonel. Udinese'de olmak onun da şansı. Hazır geldi ve her gün gelişmeye devam ediyor. Serie A çok fiziksel ve taktiksel bir lig; attığı golle bunun üstesinden geldiğini gösterdi." sözleriyle oyuncuyu övdü.
SATIN ALMA OPSİYONU GÜNDEMDE
Performansıyla dikkat çeken Zaniolo için sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye girip girmeyeceği merak konusu. İnler, bu konuda net mesaj verdi:
"Oyuncu iyi performans verir, kulüpler anlaşır ve kendisi de isterse transfer gerçekleşir. Şu an kiralık, ancak Udinese'nin satın alma opsiyon hakkı var."