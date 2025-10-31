PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan 3 yıldıza jest! Karar verildi

Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden, Şampiyonlar Ligi’nde ise üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray, başarılı performansın ardından iç transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın istikrarını korumak ve motivasyonu artırmak için üç oyuncuya maaş iyileştirmesi yapma kararı aldı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan 3 yıldıza jest! Karar verildi

Bu sezon Torreira, Sanchez ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin ücretlerinde iyileştirme yapan Galatasaray, şimdi de Eren Elmalı, Mario Lemina ve Ismail Jakobs için harekete geçti. Sezon başından bu yana gösterdikleri performansla öne çıkan üç oyuncunun sözleşmeleri güncellenecek ve maaşlarına zam yapılacak.

Eren Elmalı (AA)Eren Elmalı (AA)

RAKAMLAR NETLEŞTİ

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda ilk zam Eren Elmalı'ya geliyor. Yıllık 45 milyon lira kazanan genç sol bekin maaşının 90 milyon liraya yükseltileceği öğrenildi. Hem orta sahada hem savunmada görev alarak istikrarıyla dikkat çeken Mario Lemina'nın 2.5 milyon euroluk ücretine yaklaşık 500 bin euroluk artış yapılacak. Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un ise 2.1 milyon euroluk maaşı 3 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Yönetimin bu hamleyle hem oyuncuları motive etmeyi hem de kadro içi maaş dengesini korumayı hedeflediği ifade edildi.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Galatasaray'da bu sezon daha önce Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi önemli isimlerin maaşlarına da ciddi iyileştirmeler yapılmıştı. Sarı-kırmızılılar, hem saha içi başarıyı hem de takım içi huzuru sürdürmek adına iç transfer politikasını kararlılıkla sürdürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın Medya Cephesinde Taşıdığımız Sorumluluğun Farkındayız”
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
D&R
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama talebi! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
İdefix
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı