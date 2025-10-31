Galatasaray'dan 3 yıldıza jest! Karar verildi

Bu sezon Torreira, Sanchez ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin ücretlerinde iyileştirme yapan Galatasaray, şimdi de Eren Elmalı, Mario Lemina ve Ismail Jakobs için harekete geçti. Sezon başından bu yana gösterdikleri performansla öne çıkan üç oyuncunun sözleşmeleri güncellenecek ve maaşlarına zam yapılacak.
RAKAMLAR NETLEŞTİ
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda ilk zam Eren Elmalı'ya geliyor. Yıllık 45 milyon lira kazanan genç sol bekin maaşının 90 milyon liraya yükseltileceği öğrenildi. Hem orta sahada hem savunmada görev alarak istikrarıyla dikkat çeken Mario Lemina'nın 2.5 milyon euroluk ücretine yaklaşık 500 bin euroluk artış yapılacak. Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un ise 2.1 milyon euroluk maaşı 3 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Yönetimin bu hamleyle hem oyuncuları motive etmeyi hem de kadro içi maaş dengesini korumayı hedeflediği ifade edildi.
DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI
Galatasaray'da bu sezon daha önce Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi önemli isimlerin maaşlarına da ciddi iyileştirmeler yapılmıştı. Sarı-kırmızılılar, hem saha içi başarıyı hem de takım içi huzuru sürdürmek adına iç transfer politikasını kararlılıkla sürdürüyor.